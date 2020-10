Piano di Sorrento, incidentre tra auto e piccolo van al bivio tra il Cavone e Corso Italia

Piano di Sorrento. Oggi venerdì 30 ottobre, alle porte del weekend di Halloween, c’è stato un ennesimo incidente al bivio tra il Cavone e Corso Italia. Come si può vedere dal video di Positanonews, i veicoli interessati sono un automobile e un piccolo van, entrambi danneggiati. Il van è andato a finire contro il marciapiede. Non abbiamo notizie per ora sulle condizione dei conducenti. Vi terremo aggiornati.