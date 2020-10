Piano di Sorrento, incidente tra scooter e auto sul Corso Italia: nessun ferito

Piano di Sorrento, incidente tra scooter e auto all’inizio del Corso Italia, altezza supermercato Tre Esse. Non si conosce l’esatta dinamica della vicenda.

Fortunatamente, sia l’automobilista che il centauro sono usciti illesi dallo scontro, ma invitiamo tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla guida e utilizzare gli indicatori di direzione, procedendo con cautela soprattutto in caso di pioggia come in questi giorni.