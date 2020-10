Piano di Sorrento, in Piazza Cota assembramenti di decine di giovani senza mascherine

Riportiamo il post di “denuncia” pubblicato da Charly 57 sulla sua pagina Facebook: “Covid – 19. Assembramenti di decine di giovani senza mascherine in Piazza Cota, solo per rispetto verso i genitori e la vergogna per i controlli evito di pubblicare i video fatti in Piazza Cota nei pressi della casa Comunale e presso i bar della piazza dalle 19,00 in poi. Alle 19,45 ho fermato una macchina della Municipale e ho denunciato davanti a diversi testimoni questa vergognosa situazione ma sono le 20,15 senza risultati. Ho solo una domanda da fare alle forze dell’ordine: ma tutte queste belle telecamere situate in piazza a che servono? E la mitica Protezione Civile comunale per i controlli e la prevenzione? … E che cazz’ Piano di Sorrento questa è Piazza Cota un morso basterebbe poco.. Buona serata senza Speranza Charly 57”.