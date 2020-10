Piano di Sorrento, il racconto del lunedì del Prof. Ciro Ferrigno: “La goletta e il monaciello”

Riportiamo il racconto del lunedì del Prof. Ciro Ferrigno dal titolo “La goletta e il monaciello”.

«Quando Lucia Giusto era piccolina, ascoltava sempre storie di mare; la mamma non le raccontava le favole della ricca letteratura per l’infanzia, ma la incantava coi suoi racconti di marinai e bastimenti, conchiglie e cavallucci marini, creature fantastiche e delfini. Ce n’era uno, in particolare che la faceva sbalordire, era la vicenda del Monaciello e della goletta “Antonio Montella” che, nel 1922, al momento del varo, si piegò rovinosamente sul fianco. Il racconto cominciava con una filastrocca: Munaciello, Munaciello, dispettoso e furfantiello, dimme che t’haggio fatto ca me faje truvà ‘st’arena

a piè d’’o lietto!?

E poi iniziava la narrazione vera e propria: “A chilli tiempe, abbascio a marina ‘e Cazzano ‘nce stevano tre Munacielle, brave e carnale; uno era addeventato ‘e famiglia, p’’o guardiano d’’a falignammaria d’’o cantiero, ma vuleva bbene a tuttu quante. Tanto pe’ purtà n’esempio: quanta vote ‘a nonna, ccu pacienza, se metteva ‘arrepezzà ‘e rezze tutte spertusate e steva ore e ore ccu ‘a capa chiata a se cecà ll’uocchie! Cierti vvote levava mano sulo quanno se faceva scuro… e’mbè, che succereva? Jeva ‘o Munaciello e purtav’annanze ‘a refece e ‘a matina ‘a rezza era tutta accunciata, comme fosse nova. Ma po’, capitaje ‘nu fatto assaje curiuso. Manu mano ca ‘e juorne passavano e cchiù veneva ‘a data d’’o vare d’’o bastimiento, ogni matina, puntualmente, ‘o uardiano d’’o cantiere e ‘a mugliera, a piè d’’o lietto, nce truvavano ‘na bella vranca ‘e arena. Era nu servizio ca sul’o Munaciello ‘o puteva fa, er’isso ca traseva e asceva indisturbato int’a chella casa. Nunn’aveva bisogno ‘e tuzzulià, nun le servevano chiave e chiavine, traseva e asceva comme vuleva. Era ‘nu dispietto, era n’avvertimeno o che? Sulo quanne arrevaje ‘o juorno d’’o varo, se scuprette ‘o pecché.

‘Nderr’’a Marina, fore ‘a rotta, ‘nce steva n’aria ‘e festa, ‘a spasa d’’e bbandiere d’’o pavese e tanta gente pe’ verè ‘a goletta ca scenneva a mmare: viecchie e criature, mamme ccu ‘e piccerille ‘mbraccio, ‘o prevete, ‘e chierichette, l’acqua santa p’’a benerizione, tutte aspettavano ‘o mumento d’’o varo. Ma quanno ‘o bastimento accumminciaje a sciulià int’’a l’acqua, accumpagnato ccu ‘e strille e ’e battimane d’’a ggente… Uh Maronna mia, e che succerette! Jette a fernì int’a ll’arena, se fermaje ‘e butto e s’abbuccaje ‘ncopp’a nu lato! Pe’ furtuna s’abbattette vers’’a muntagna, addò nun ce steva nisciuno, ocasinò n’avarria acciso a paricchie!

Tanno e sulo tanno ‘o uardiano capette ‘o signale ca ll’aveva dat’ ‘o Munaciello, facennele truvà tutta chell’arena a ppiede ‘o lietto pe’ tanta juorne ‘e fila! Isso l’avev’avvisato ‘e levà l’arena, erano lloro ca nunn’aveveno capito ‘a mmasciata!”

Munaciello, Munaciello, dispettuso e furfantiello, dimme che t’haggio fatto ca me faje truvà ‘st’arena a ppiè d’’o lietto!?

Quann’haggio visto ca ‘ncopp’arena‘o bastimento s’è abbuccato sulo tanno, ma troppo tarde, t’haggio capito!».