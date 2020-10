Piano di Sorrento, il Forum dei Giovani mette a disposizione 10 tablet in comodato d’uso gratuito per la didattica a distanza

Piano di Sorrento. Una bella iniziativa del Forum dei Giovani, resa nota con un post sui social, che riportiamo integralmente.

Manifestazione di interesse per il comodato d’uso gratuito di n.10 tablet che destineremo a studenti universitari e famiglie con figli minorenni, per sostenere la didattica a distanza in questo momento di estrema difficoltà. La scadenza per partecipare all’iniziativa è fissata per le ore 23.59 del 3 novembre 2020.

Tutta la documentazione riportata nel regolamento deve essere inviata per email all’indirizzo info@forumgiovanipiano.com (pena l’impossibilità di partecipare all’iniziativa). Tutti i dati saranno gestiti nel massimo rispetto della normativa sulla privacy e con particolare riservatezza.

Vi ricordiamo inoltre che possono partecipare esclusivamente gli studenti o le famiglie residenti a Piano di Sorrento (non è importante la scuola frequentata, conta solo la residenza del nucleo familiare).

Per qualsiasi altra informazione potete contattarci all’indirizzo email info@forumgiovanipiano.com oppure telefonicamente al numero 3385971928 (Gabriele).

Ci siamo sempre, per i giovani e non solo!

REGOLAMENTO: https://drive.google.com/…/1c-vlbxG…/view…

MODULO ADESIONE STUDENTI UNIVERSITARI: https://drive.google.com/…/1JSo8SjXbv…/view…

MODULO ADESIONE FAMIGLIE CON FIGLI MINORENNI: https://drive.google.com/…/10r…/view…