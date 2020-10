Piano di Sorrento. Il comunicato di Mare e D’Aniello per il contributo affitti: “Ritardi nell’esame delle domande sconfitta per l’amministrazione”. Pubblichiamo di seguito il cominicato dei consiglieri del Comune di Piano di Sorrento Antonio D’Aniello e Salvatore Mare:

Il contributo agli affitti, nell’attuale delicato momento, è una vera e propria boccata di ossigeno per le famiglie, i cui bilanci sono già provati dalla crisi economica causata dal coronavirus.

I ritardi nell’esame delle domande, visti i numerosi solleciti e richieste dei cittadini, dipendono principalmente da fattori logistici: in sostanza, i controlli relativi alle domande sono svolti in presenza al comune, convocando i richiedenti in un unico locale, solo per due volte alla settimana.

L’ondata epidemica di ritorno che stiamo purtroppo vivendo e l’approssimarsi dell’influenza stagionale, fanno temere che detti problemi possano solo aumentare.

Invitiamo quindi l’Assessore competente ad individuare e concedere l’uso di locali idonei per tutto l’arco della settimana, consentendo lo snello e rapido espletamento delle pratiche in oggetto, considerato che da una verifica effettuata presso gli uffici, siamo a metà dell’opera.

Ci teniamo a sottolineare che ogni ritardo ulteriore è da intendersi come una sconfitta per tutta la pubblica amministrazione, alimentando nei cittadini il clima di sfiducia e irritazione nei confronti della classe dirigente; è l’occasione di provare ad essere all’altezza.

Il Comune di Piano di Sorrento, lo sarà?