Piano di Sorrento, furto alla Scuola Primaria San Michele. Aggiornamenti

Piano di Sorrento. Si fa fatica a credere a una cosa del genere eppure certe cose accadono. Oggi i genitori della Scuola Primaria San Michele Arcangelo, in via Carlo Amalfi 24, non possono mandare i propri figli a scuola perché stanotte è stato rubato tutto il materiale all’interno dell’edificio. Al momento sono pochi i dettagli che abbiamo, aggiorneremo la cittadinanza quando ci saranno aggiornamenti.

E’ vergognoso compiere questi atti, ora più che mai.

AGGIORNAMENTI. Come dimostra il video, Positanonews è andato sul posto per verificare quanto è accaduto. Dei ladri, approfittando della situazione attuale e del coprifuoco, si sono introdotti nella notte per rubare del materiale dalla Segreteria. Tutto ciò è sconcertante.