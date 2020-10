Piano di Sorrento . Fulvia Ruggiero la mamma di Luigi Celentano a Positanonews “E’ lui. Preoccupata perchè dimagrito” . Abbiamo sentito la mamma di Gigino “Wi Fi” subito dopo la notizia rilanciata da “Chi l’ha Visto” che è stato ritrovato Luigi Celentano, il ragazzo originario di Meta, scomparso quattro anni da Vico Equense. “In un video di Chi l’ha Visto inizialmente non lo avevo riconosciuto – spiega a Positanonews la Ruggiero -, poi vedendo i suoi atteggiamenti, la movenza, il fatto che usa le due mani e altri particolari lo ho riconosciuto.. Dopo quattro anni i lineamenti sono cambiati , mi preoccupa solo che è dimagrito”. Non vorresti rivederlo e andare a Milano a trovarlo ? “E come faccio? Sembra che è in continuo movimento, è come cercare un ago in un pagliaio. Mi rasserena sapere che è vivo e sta bene.”