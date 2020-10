Piano di Sorrento, fuga di gas in via Bagnulo. Intervengono i Vigili del Fuoco

Piano di Sorrento. In un palazzo di Via Bagnulo, a pochi metri dall’intersezione con Via dei Pini, intorno alle 22.00 di oggi si è verificata una fuga di gas che ha immediatamente allarmato i residenti. Sul posto sono giunti in poco tempo i Vigili del Fuoco che stanno verificando la perdita e stanno operando per la messa in sicurezza in modo da ripristinare nel più breve tempo possibile una situazione di normalità.