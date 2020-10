Piano di Sorrento: due nuovi contagi, ma tre giovani guariti. 21 attualmente positivi

La penisola sorrentina conta un’esplosione di nuovi contagi – anche se per la maggior parte asintomatici -, dopo gli 11 tamponi risultati positivi a Vico Equense tra ieri e oggi, e la vicenda delle scuole di Meta e Sant’Agnello, anche il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, comunica la positività di due nuovi concittadini Cari concittadini il Dipartimento di Prevenzione dellAsl mi ha comunicato la positività al Covid19 di 2 nostri ottantenni concittadini, uno asintomatico già in quarantena a domicilio sottoposto a tampone nasofaringeo perché con consorte già covid positiva l’altro paucisintomatico ma con una seria patologia concomitante ricoverato presso il Covid Hospital di Boscotrecase i cui familiari sono già stati sottoposti a tampone nasofaringeo.

La buona notizia è che abbiamo tre giovani concittadini guariti che finalmente possono abbracciare i loro cari.

Per quanto riguarda gli altri nostri concittadini tutti asintomatici 4 oggi effettueranno il primo tampone di guarigione, 8 il secondo tampone di guarigione, altri 3 aspettano il risultato del secondo tampone di guarigione, 1 e’ ricoverato da un mese al Covid Hospital di Boscotrecase in netto miglioramento clinico con un primo tampone di guarigione negativo ed infine 2 sono in quarantena domiciliare asintomatici.

È necessario un chiarimento per quanto riguarda la vicenda della ragazzina dell’Istituto Comprensivo di Piano di Sorrento:

La piccola seguita insieme alla sua famiglia dal Dipartimento di Prevenzione dellAsl è rientrata a scuola dopo isolamento domiciliare dalla sorella maggiore covid positiva secondo protocollo e dopo aver effettuato tampone nasofaringeo il 23 settembre risultato negativo.

Ciò è stato certificato dal suo pediatra al dirigente scolastico preventivamente prima dell’entrata in classe. Nonostante ciò per tranquillizzare tutti visto le notizie allarmanti e distorte circolate si è deciso con il Dipartimento di Prevenzione ed i suoi genitori, che ringrazio per la collaborazione e la serietà, di sottoporre ieri la piccola ad un nuovo tampone il cui risultato mi è stato comunicato in questo momento ed è negativo!

Vorrei invitare tutti a considerare innanzitutto i propri comportamenti prima di guardare quelli degli altri perché solo così possiamo limitare il contagio e sconfiggere questo virus:

1)Evitare assembramenti anche al di fuori della scuola

2)Indossare la mascherina

3)Lavare le mani spesso durante la giornata

4)In caso di sintomi sospetti

chiamare il proprio medico o pediatra curante

5) Misurare temperatura corporea prima di uscire di casa la mattina.

È un periodo difficile in cui ognuno deve fare la sua parte con coscienza e serietà.

Per qualsiasi problema io ci sono sempre.

Buona giornata