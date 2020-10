Piano di Sorrento, chiarimenti sulla chiusura del Comune da parte di Domenico Cinque (RLS): “Garantiti i servizi essenziali”

Piano di Sorrento. Domenico Cinque, RLS (Rappresentante dei Lavorati per la Sicurezza), con un post sulla sua pagina Facebook fornisce degli essenziali chiarimenti sulla chiusura del Comune cittadino a seguito di un caso di positività al Coronavirus di un dipendente: ”

Ho cercato sempre di non intervenire sui social su questioni di lavoro ma mi sento oggi in dovere di derogare a questa regola che mi sono dato solo per alcune precisazioni.

In seguito alla positività di un collega è stata disposto dal medico competente per tutti coloro che avessero avuto contatti stretti con lui l’effettuazione del tampone. Ciò ha comportato è vero dei disagi per l’utenza ma giova ricordare che gli uffici comunali sono chiusi al pubblico dall’inizio della pandemia e vi si puo’ accedere solo tramite appuntamento e per motivi per cui sei assolutamente necessario il disbrigo della pratica in presenza. Per tutto il resto bisognava, bisogna e bisognerà continuare a privilegiare i canali telematici, quindi in questa settimana poco è cambiato anche perché i servizi essenziali sono stati garantiti, gli atti di morte sono stati stilati utilizzando il personale che ha ritenuto di non effettuare l’esame del tampone proprio per poter garantire le urgenze ed non avendo avuto contatti diretti col collega. Quindi nella scelta fatta dall’amministrazione si è pensato anche a garantire le emergenze e questo di concerto con i dipendenti interessati, la programmazione quindi vi è stata e per verificare basti controllare gli atti di stato civile di questa settimana. Nel frattempo tutti i colleghi hanno lavorato regolarmente in smart working come prevede la normativa vigente. Quindi l’unica differenza con le altre settimane è che gli appuntamenti per eventuali pratiche da evadere necessariamente di persona sono slittati in avanti di qualche giorno”.

Domenico Cinque, inoltra, ricorda “che da luglio è possibile avere tutti i certificati anagrafici direttamente sul proprio pc o cellulare tramite la nostra APP, siamo tra i pochi comuni italiani ad offrire questo servizio che speriamo vi sia utile. CLICCA QUI per accedere a tutte le informazioni.