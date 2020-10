Piano di Sorrento, chiarimenti del sindaco sull’alunna del Comprensivo: “Nuovo tampone negativo”

Piano di Sorrento , giungono i chiarimenti del sindaco Vincenzo Iaccarino in merito alla notizia lanciata dal quotidiano Il Roma, e riportata da Positanonews ieri, circa la studentessa dell’ Istituto Comprensivo che si sarebbe recata a scuola nonostante l’isolamento per la sua sorella maggiore affetta dal covid-19.

La piccola seguita insieme alla sua famiglia dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl è rientrata a scuola dopo isolamento domiciliare dalla sorella maggiore covid positiva secondo protocollo e dopo aver effettuato tampone nasofaringeo il 23 settembre risultato negativo.

Ciò è stato certificato dal suo pediatra al dirigente scolastico preventivamente prima dell’entrata in classe. Nonostante ciò per tranquillizzare tutti visto le notizie allarmanti e distorte circolate si è deciso con il Dipartimento di Prevenzione ed i suoi genitori, che ringrazio per la collaborazione e la serietà, di sottoporre ieri la piccola ad un nuovo tampone il cui risultato mi è stato comunicato in questo momento ed è negativo!