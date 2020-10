Piano di Sorrento, Artigiani Scotto: nuovi orari e grido d’aiuto: “Non allontanateci dai nostri clienti”

Piano di Sorrento. Le parole di Artigiani Scotto di fronte alla situazione attuale, tra Dpcm e ordinanza regionale. E comunica i nuovi orari: lunedì-sabato dalle 12 alle 15 servizio ai tavoli, asporto e domicilio. Lunedì-domenica dalle 18 alle 22:30 asporto su prenotazione. Lunedì-domenica dalle 18 alle 23 consegna a domicilio.

Ecco le parole del post.

Ci siamo presi un po di tempo prima di raccontarvi il nostro stato d’animo in questo momento storico per il nostro settore. Parliamo in pieno rispetto dell’epidemia ma stiamo assistendo a decisioni contraddittorie!!! (Treni pieni e ristoranti vuoti)

Siamo increduli delle decisioni prese verso la nostra categoria!!!

Gli aiuti di cui lo stato parla non sono ne di certo la risoluzione al nostro problema,

né quello che vogliamo. Anche perché di aiuti sopratutto per i nostri DIPENDENTI ancora tardano ad arrivare, tanto e vero che sono stati io ad ANTICIPARE le ultime casse integrazioni ai miei dipendenti!!!

Siamo disposti anche ad avere misure più restrittive come:

Una sola seduta per servizio e solo su prenotazione ma non allontanateci dai nostri clienti.

Ne abbiamo bisogno non solo per le nostre entrate ma sopratutto per la nostra passione, per il nostro orgoglio!!!

Un popolo pieno di PAURA

ma privo di SOGNI

è un popolo MORTO!!!