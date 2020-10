Piano di Sorrento, arriva la Bibliotenda. Una bellissima iniziativa del Forum dei Giovani

Piano di Sorrento. Una bellissima iniziativa del Forum dei Giovani: «Cari soci del Forum dei Giovani – Piano di Sorrento, in queste ultime settimane abbiamo lavorato per voi e oggi, finalmente, possiamo presentarvi il frutto del nostro impegno: la BIBLIOTENDA! Quando i residenti di via San Michele hanno visto questa nuova struttura di 72 metri quadrati, hanno iniziato ad fare scommesse sul perché fosse stata montata. Non vi preoccupate, a Piano non sta per arrivare il circo, né abbiamo allestito una nuova sede dell’USCA o un comitato elettorale per le elezioni: si tratta solo della nostra nuova “biblioteca”.

A Gennaio infatti vi avevamo promesso che, per tutta la durata dei lavori alla Biblioteca Comunale Di Piano Di Sorrento, avremmo trovato una struttura che potesse vicariare alla sua funzione. Purtroppo nessuno di noi poteva immaginarsi quello che sarebbe successo di lì a poco e, non vi nascondiamo, che l’emergenza Coronavirus ha rovinato completamente tutto il nostro lavoro…

Avremmo potuto fermarci. Potevamo dirvi che se ne sarebbe parlato direttamente il prossimo anno, quando probabilmente avremo un vaccino e saremo tutti più liberi. NO! Noi abbiamo cercato fin da dopo il lockdown una sede all’aperto per permettere ai ragazzi di incontrarsi e studiare.

Abbiamo contattato un produttore di strutture non fisse, simili a quelle di Bakeoff Italia, e ci siamo fatti spedire quella più grande disponibile (compatibilmente con i nostri fondi). In qualche settimana ci sono arrivati 9 pacchi, per un totale di più di 200kg di materiali, per realizzare una struttura di 6 metri per 12, completamente impermeabile, resistente al vento e con un perimetro rinforzato. Abbiamo passato un’intera giornata a montarla, tutti noi del Forum, insieme. Oggi la tenda è pronta all’uso, ma dobbiamo attendere il termine delle ordinanze (comunali, regionali e nazionali) prima di potervi permettere di accedere. Siamo fiduciosi che il prima possibile potrà diventare la nuova biblioteca temporanea di Piano di Sorrento, anzi la Bibliotenda! Che ne dite? Siamo riusciti a sorprendervi anche questa volta?»