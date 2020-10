Piano di Sorrento, alunna con famiglia in quarantena si presenta a scuola: attivato il protocollo

Paura a Piano di Sorrento, ma allarme gestito al meglio presso l’Istituto Comprensivo, dove un’alunna appartenente ad un nucleo familiare in quarantena si è presentata a scuola lunedì scorso. Lo scrive il quotidiano “Il Roma”.

La sorella della giovane studentessa era risultata positiva al covid-19, pertanto, fino a quando non si avrà l’esito del tampone negativo, l’intera famiglia (composta da quattro persone) si ritrova costretta all’isolamento domiciliare. La sorella maggiorenne contagiata, intanto, prosegue con la didattica a distanza, sta bene ed è asintomatica.

Per la bimba delle scuole medie è scattato immediatamente il protocollo di sicurezza con obbligo di tampone. Paura per alcuni genitori degli alunni, che dopo lo spiacevole episodio chiariscono: “Risultare positivi al covid può capitare a chiunque e non devono crearsi discriminazioni. I positivi non sono appestati o untori, ma conoscere serve a prevenire ed aiutare tutti noi.”

Non possiamo far altro che essere d’accordo con queste dichiarazioni, augurando il meglio alla famiglia in quarantena, così come molte altre, per una pronta guarigione.