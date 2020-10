Piano di Sorrento, altri tre concittadini positivi. Si tratta di una mamma e dei suoi figli di 4 e 6 anni

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Cari Concittadini, mi è stato comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl la positività di 3 nostri concittadini una madre con i suoi piccoli di 4 e 6 anni, che frequentano la Scuola Primaria Maresca e il Plesso dell’Infanzia Alice. Abbiamo già predisposto con l’UOPC per lunedì i tamponi nasofaringei per i bambini delle due classi coinvolte e per i loro docenti. Indubbiamente è una situazione critica soprattutto se consideriamo i contagi dei bambini. Per questo, dopo essermi confrontato con l’Assessore alla Pubblica Istruzione ed il Dirigente Scolastico farò domani sera un un’incontro con gli altri Sindaci della Penisola, ci riuniremo per valutare il da farsi senza escludere per la Scuola il ricorso alla Didattica a Distanza in questa fase particolarmente delicata della pandemia. Provvederò, come sempre, a mantenervi aggiornati della situazione e degli altri provvedimenti che dovremo eventualmente adottare a tutela della salute pubblica”.