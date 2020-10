Piano di Sorrento, altri due cittadini positivi al Coronavirus

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Carissimi, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl mi ha comunicato la positività al Covid19 di 2 nostri concittadini, di cui uno paucisintomatico in quarantena a domicilio con i suoi familiari, l’altro ricoverato al Covid Hospital di Boscotrecase in subintensiva con una polmonite. Auguriamo ad entrambi una pronta guarigione e siamo vicini alle loro famiglie.

C’ è invece una buona notizia che ci riempie il cuore di gioia : finalmente la nostra piccola di un mese è tornata nelle braccia di entrambi i suoi genitori. Colgo l’ occasione inoltre per informarvi che gli Uffici Comunali restano ancora chiusi al pubblico anche oggi giovedì 22 ottobre, in quanto ancora in corso il completamento dei tamponi nasofaringei a carico del personale dell’Ente secondo protocollo, per il verificarsi di un caso di positività di un nostro dipendente attualmente paucisintomatico in quarantena a domicilio con la sua famiglia.