Piano di Sorrento, altri 4 cittadini positivi al Coronavirus ed un guarito. Salgono a 44 i casi in città

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica che: «Cari concittadini domani è la festa di Halloween e come da consuetudine, soprattutto i bambini, adorano andare in giro alla richiesta di “dolcetto o scherzetto” gironzolando per le strade e facendo visita ai nostri negozianti. Poiché questo potrebbe favorire occasioni di assembramento e quindi di contagio, anche i festeggiamenti di Halloween non sono permessi. Si tratta di un piccolo sacrificio che è indispensabile fare. Mi rivolgo ai ragazzi ma anche ai loro genitori, affinché vigilino attentamente su di essi non solo domani, ma tutti i giorni, perché anche da ciò dipende la riuscita di contenere l’escalation di contagi che si va facendo preoccupante anche nella nostra città.

Domenica e Lunedì ci recheremo al Cimitero per onorare i nostri cari defunti. Abbiamo attivato a riguardo un rigido protocollo per disciplinare gli ingressi e la sosta al cimitero, per cui, vi prego di attenervi alle disposizioni della Polizia Municipale coadiuvata dalla Protezione Civile. Confido nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti perché solo insieme possiamo superare questo momento così difficile.

Per quanto riguardo la diffusione del contagio nella nostra città il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 4 nuovi casi di Covid19 e 1 guarigione. Sono 44 persone con le loro famiglie coinvolte. Ma non li lascio soli. Vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino”.