Piano di Sorrento, all’interno del Gran Caffè Marianiello continua il divertimento con il karaoke del sabato sera

Piano di Sorrento. In base alla nuova ordinanza dalle 21.00 si può stare nei locali solo seduti ed è vietato l’asporto. Ma le nuove restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 non fermano la voglia di cantare e divertirsi al Gran Caffè Marianiello, nel cuore della città. Mentre fuori piove e cominciano ad abbassarsi le temperature all’interno del locale in Piazza Cota si può trascorrere qualche momento di serenità con il karaoke del sabato sera, sempre nel rispetto delle normative di sicurezza.