Piano di Sorrento. Agronomo Mauro Costantino – Ecco perchè ho dovuto abbattere questo Pinus halepensis in via Bagnulo

Sono pienamente consapevole che le piante, specialmente se arboree, vanno preservate, protette e rispettate per tutti i numerosi benefici che “gratuitamente” esse ci offrono, fintanto che la comparsa di alcuni specifici segni, sintomi o difetti gravi non concorrono alla riduzione dei loro fattori di sicurezza naturali compromettendone la fitostabilità e dunque l’incolumità dei cittadini.

Lo schianto improvviso del 22 giugno 2020, da oltre 12 metri di altezza e in totale assenza di vento di una grossa branca di tre metri e dal peso di circa 2.q.li fu un primo grande segnale causato dalla presenza di un agente patogeno fungino (tipo poliporus) che una volta penetrato all’interno della pianta produce marciumi che causano l’indebolimento strutturale delle fibre legnose. Tali funghi sono detti colonizzatori perché la pianta non può più liberarsene ne vincerli e né tanto meno è possibile, per l’uomo, combatterli chimicamente come tante altre fitopatologie.

Da un ispezione in chioma con P.L.E. in data 24 settembre ho appurato la presenza del fungo colonizzatore su tutta la branca residua fino all’inserzione del tronco punto di maggiore sforzo e di sostegno del carico dell’intera chioma soprastante.

Pertanto, avendo accertato la presenza nella pianta dell’agente patogeno causa di indebolimento strutturale; visto lo schianto improvviso dell’22 giugno scorso; nota la forte inclinazione della porzione apicale del tronco verso la via pubblica (via dei pini), visto il totale sbilanciamento della chioma verso l’alto causando l’anomalo innalzamento del baricentro in totale contrasto fisiologico con la specie vegetale P.Halepensis, nell’interesse di tutti i cittadini, nella salvaguardia e nella tutela della sicurezza pubblica e privata servendomi della mia esperienza Professionale ho preferito in data 16 ottobre abbattere tale soggetto arboreo prevedendone al più presto la sua sostituzione con un nuova specie autoctona. Dr.agr.mo Mauro Costantino