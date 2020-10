Piano di Sorrento, 8 cittadini positivi al Coronavirus. Tra di loro anche un altro dipendente comunale

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Fabecook, rende noto: “Cari concittadini, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl mi ha comunicato la positività di altri 8 nostri concittadini: 6 paucisintomatici, 1 asintintomatico e 1 ricoverato in subintensiva al Covid Hospital di Boscotrecase. Tra questi anche un altro nostro dipendente comunale. Auguriamo a tutti una pronta guarigione e siamo vicini alle loro famiglie.

Sconforta anche me dovervi aggiornare quasi quotidianamente sull’andamento dei casi di contagio che si verificano nella nostra comunità, ma ho il dovere di informazione e soprattutto di sensibilizzazione, sull’importanza di rispettare le regole di prevenzione: con mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani. Cerchiamo quando usciamo di rispettare le norme antiCovid perché, al di là di quello che ci impongono i DCPM e le Ordinanze, più di tutto valgono i nostri comportamenti individuali e collettivi. Spieghiamo ai nostri ragazzi che devono essere attenti, perché anche da loro dipende l’evolversi dei contagi. Mai come in questo momento bisogna essere uniti, forti e rispettare le regole a tutela della nostra salute e degli altri. Insieme ce la possiamo fare! Io ci sono sempre. Vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino”.