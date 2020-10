Piano di Sorrento, 3 giovanissimi concittadini guariti dal Covid-19, ma si registrano altri 7 positivi

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: «Care famiglie di Piano con immensa gioia vi comunico la guarigione al Covid19 di 3 giovanissimi nostri concittadini, che finalmente potranno abbracciare i loro cari; li abbracciamo forte anche noi. Nello stesso tempo stamani il Dipartimento di Prevenzione dellAsl mi ha comunicato la positività al Covid19 di un intero nucleo familiare di 5 persone e di 2 giovani tutti paucisintomatici; auguriamo loro una pronta guarigione.

Mai avrei immaginato alla vigilia della primavera 2020 di dover fronteggiare nella mia città una tale situazione d’emergenza dovuta a una pandemia di un virus a tutti sconosciuto. Quello che è successo nella prima fase credo nessuno l’abbia dimenticato! Ho affrontato da Sindaco questa tragedia socio-sanitaria planetaria con tutti i dubbi, le incertezze, i timori e le preoccupazioni per una situazione finora sconosciuta e che ha richiesto di sperimentare sul campo comportamenti e protocolli sul piano sanitario, su quello socio-economico e amministrativo in un crescendo di difficoltà per famiglie, lavoratori, imprese e per lo stesso Comune dando tutto me stesso giorno e notte.

In tutti questi mesi non ho vissuto soltanto l’emergenza socio-sanitaria sul piano amministrativo, ma anche su quella ospedaliera avendo continuato a svolgere il mio lavoro di medico. Questo mi ha permesso di acquisire un’ulteriore consapevolezza di tutte le criticità legate alla pandemia, alle sue implicazioni a breve, medio e lungo termine che, credetemi, non vanno sottovalutate.

Negare la verità per essere demagogici, per assecondare gli “umori sociali” e cavalcare l’onda del naturale malcontento connesso alle restrizioni sarebbe intellettualmente disonesto, anche se comodo (politicamente parlando), perchè per un politico accontentare la gente significa crearsi consenso o semplicemente suggestionarla venendo meno ai propri doveri istituzionali. Chi amministra la cosa pubblica deve fare i conti con la propria coscienza che è combattuta rispetto a problemi che si ripercuotono pesantemente sulla vita quotidiana di famiglie e attività, ma ha l’obbligo di assumere le decisioni che maggiormante tutelano l’interesse generale: quello della salute è un valore primario a tutela del quale stiamo combattendo una vera e propria guerra se non ce ne siamo ancora resi conto! Perciò dobbiamo ancora mantenere alto il livello di guardia, non dobbiamo banalizzare i ragionamenti e trasformare tutto in polemica, perché se il nemico che abbiamo di fronte è uno, combatterlo divisi o, peggio, gli uni contro gli altri, significa andare incontro a una sconfitta. Il confronto deve servire a migliorarci, non a dividerci, alla fine però dobbiamo accettare che chi ne ha responsabilità decida e assicuri il rispetto delle decisioni a qualunque livello assunte.

Abbiate fiducia e diamoci una mano perché quello che ci aspetta nelle prossime settimane metterà tutti a dura prova visto anche l’arrivo dell’influenza stagionale con tutti i problemi che ne deriveranno. Ora è il momento di restare uniti facendo ognuno la propria parte. Io ci sono sempre. Vostro sindaco Vincenzo Iaccarino».