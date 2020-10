Percorsi Covid nei presidi dell’Azienda ospedaliera “Ruggi” di Salerno, la Uil Fpl Salerno chiede un incontro per discutere della nuova direttiva.

Dopo la nota dei direttori generale e sanitario del Ruggi, il coordinamento della Uil Fpl Salerno ha richiesto un incontro urgente, secondo le modalità previste dall’emergenza Covid, in quanto mancherebbe una adeguata informativa sui i percorsi Covid e non nelle singole Unità operative e nei specifici dipartimenti onde scongiurare interventi frammentati e non coordinati, legati alle singole esigenze assistenziali.

“Appare incomprensibile la direttiva di non accettare trasferimenti da altri ospedali per casi di

urgenza dato che l’Azienda ospedaliera universitaria di Salerno è riferimento di numerose linee assistenziali della provincia”, ha detto Raffaele Albano del coordinamento provinciale dei medici della Uil Fpl Salerno