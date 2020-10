Penisola sorrentina, lotta allo spaccio di droga: encomio a carabiniere di Angri

Ha ricevuto un encomio per la lotta allo spaccio di droga in penisola sorrentina. Si tratta dell’appuntato scelto Salvatore Mercurio. L’operazione denominata Terra delle Sirene si è rivelata fondamentale per il riconoscimento ottenuto dal militare di Angri, in forze ai carabinieri della compagnia di Sorrento.

Il blitz dei militari, coordinato dalla procura di Torre Annunziata ha portato all’arresto di 26 persone, tra cui alcuni affiliati ai clan dei Monti Lattari, tra cui i D’Alessandro e Afeltra-Di Martino, che si contendevano il controllo dello spaccio da Castellammare a Sorrento e tutta la costa.