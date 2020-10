Penisola Sorrentina. Le scuole rimangono aperte, passa la linea del neo sindaco di Sorrento Massimo Coppola con Sagristani e Balducelli. Alla sua prima riunione con tutti i sindaci Coppola fa sentire la sua voce, con Sagristani e Balducelli “La scuola non si chiude”. La chiusura sarebbe un fallimento della politica, della società, dell’umanità. Ovviamente in base ai protocolli del coronavirus Covid-19 rimangono chiuse quelle scuole che hanno avuto dei casi e al momento il Liceo Salvemini di Sorrento e il Liceo Marone di Meta.

Il lockdown di un mese sarebbe stata una scelta gravissima, anche perchè senza precedenti in Campania e in Italia, in luoghi con contagi molto superiori alla penisola sorrentina non hanno mai pensato neanche lontanamente di chiudere tutte le scuole . Anche se è anche vero che il rischio c’è, bisogna puntare il dito sui trasporti e sugli assembramenti possibili al di fuori della scuola all’uscita. Su questo hanno ragione a preoccuparsi i sindaci che volevano la chiusura, più che di chiusura si punterà su maggiori controlli.