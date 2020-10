Penisola sorrentina, la vicepreside del Vittorio Veneto: “Sindaci, non chiudete le scuole!”

#noscuolechiuse è questo l’hashtag che diffonde la prof.ssa Laura Aversa con la speranza che diventi virale in penisola sorrentina, ma non solo. Noi di Positanonews facciamo nostro il messaggio della vicepreside dell’Istituto Comprensivo “Vittorio Veneto”. La chiusura degli istituti in penisola sorrentina porterebbe all’apice del fallimento delle istituzioni e del sistema sanitario. Sarebbe immorale appoggiare un provvedimento simile che, ricordiamo, da alcuni giorni circola tra le menti dei sindaci della penisola sorrentina per tentare di arginare i contagi da covid-19 che si contano nelle scuole da Meta a Sorrento.

Ecco il messaggio integrale della prof. ssa Laura Aversa:

Per carità cari Sindaci non chiudete le scuole! Stiamo insegnando ai nostri ragazzi a convivere con questo maledetto virus! È necessario che i giovani estendano l’adozione delle stesse misure a quando sono fuori dalla scuola e in questo è fondamentale il sostegno dei genitori. Collaboriamo, ma non chiudiamoli dentro all’occorrenza. Gli roviniamo il futuro! Lo sappiamo noi docenti in quali condizioni sono tornati a scuola e non parlo solo di rendimento scolastico, parlo di occhi spauriti, di difficoltà relazionali, di timore della Dad.

Cari Sindaci, invitate le forze dell’ordine a intervenire con le sanzioni. Ieri sera, per esempio, in Piazza della Vittoria a Sorrento c’erano decine e decine di ragazzi in piena libertà e a chi provava a farli ragionare sulla necessità di rispettare le misure anticontagio rispondevano con strafottenza e maleducazione, resi forti dalla forza di un branco, ma che presi individualmente sono certa avrebbero capito ed ascoltato. Questo è il lavoro che bisogna fare: ognuno fa ragionare i propri figli e se non riesce gli impedisce di frequentare gli amici. Sono questi che portano il virus a scuola, a casa e in qualsiasi altro luogo essi frequentino.

A chi chiede la Dad (didattica a distanza, ndr) rispondo è stata utile, fondamentale nell’emergenza, ma ora non può essere la soluzione. Possiamo farla, ma per un numero limitato di ore che non sono affatto sufficienti ad accompagnare i nostri giovani nella formazione a cui hanno diritto per diventare cittadini competenti, responsabili ed attivi. #carisindacinonchiudetelescuole Sbaglierò, ma questo è il mio pensiero.