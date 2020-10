Penisola sorrentina, il cordoglio a Meta: cittadino deceduto a causa del covid-19

Cari cittadini, dall’inizio di questa pandemia ho sempre sperato di non dover mai comunicarvi il decesso di un nostro concittadino a causa di questo maledetto virus. Purtroppo, però, questo giorno è arrivato. Oggi, per la prima, tocchiamo da vicino quanto possa essere crudele il Covid, veniamo colpiti nella nostra Comunità.

E’ proprio a nome della nostra Comunità che voglio esprimere la vicinanza alla famiglia che abbraccio con il più profondo affetto.

Non riesco ad aggiungere altro, questo è il momento del silenzio e della riflessione, per me ed anche per voi.

Giuseppe Tito

sindaco di Meta.