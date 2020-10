Penisola sorrentina: i supermercati Pollio, Netto e TreEsse tra i più avanzati al Sud Italia!

I tre supermercati più all’avanguardia di tutta la penisola sorrentina – ma anche del resto della Campania e Sud Italia – si trovano tra Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento. Si tratta dei ben noti TreEsse, Netto e Pollio, fondamentali durante il lockdown, hanno assicurato ogni giorni approvvigionamenti alimentari ai clienti e, nonostante tutto, hanno portato avanti la loro filosofia: sempre alla ricerca di qualità.

L’ultima tecnologia adottata dai supermercati (come vediamo in foto e video il TreEsse), riguarda l’ingresso in tutta sicurezza agli scaffali, che avviene tramite un totem automatico con intelligenza artificiale che consente di rilevare la presenza della mascherina sul volto delle persone (e nel caso invita ad indossarla, tramite un avviso vocale in italiano) ed effettua la misurazione automatica della temperatura anche in presenza della mascherina stessa. Utile come strumento che contribuisce ad effettuare uno screening preliminare.

Le novità non mancano mai in questi tre supermercati, che sono costantemente al lavoro nel ricercare la qualità e l’innovazione anche in termini di sicurezza!