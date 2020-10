Penisola sorrentina, controlli anti-covid: sanzionato un esercizio commerciale e denunciato un uomo

Penisola Sorrentina. Proseguono i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli per il contrasto all’illegalità diffusa e per il rispetto delle normative anti Covid-19. Non solo il capoluogo campano, ma anche i comuni delle diverse province sono stati presidiati da militari affinché fossero rispettate le prescrizioni inserite nei decreti governativi destinati a limitare il dilagare dell’epidemia da coronavirus.

Attenzione massima anche nei Comuni della penisola sorrentina dove i militari della Compagnia locale hanno sanzionato il titolare di un esercizio commerciale che garantiva cibo d’asporto anche dopo le 21 e denunciato un 48enne per accensione non autorizzata di fuochi d’artificio.

Non mancano le violazioni al codice della strada: sanzionate tra Napoli e provincia oltre 70 persone per violazioni varie, tra queste molte per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.