Dalla Costa d’ Amalfi in provincia di Salerno alla Campania per il Covid belle iniziative anche dai privati che Positanonews segnala . Parte oggi la campagna di Connectivia per facilitare l’accesso ad internet delle famiglie con studenti o insegnanti. Internet gratis fino a dicembre e canone di attivazione in omaggio le agevolazioni riservate loro, che possono essere richieste fino al 30 novembre. L’obiettivo di “Back to Shool” è garantire a più famiglie possibili una connessione stabile, nelle aree servite dall’operatore, dato che oggi internet è parte importantissima della nuova normalità. Ancora di più della nuova normalità scolastica, che è fatta anche di lezioni on-line.

Connectivia, che si caratterizza come operatore legato ai territori che segue e per i quali promuove sviluppo e crescita, nel corso degli ultimi mesi ha riscontrato un aumento di richieste di connessioni stabili e affidabili da parte delle famiglie, che ne hanno avuto grande necessità visto che la didattica interattiva on-line è ormai un elemento necessario a garantire il mantenimento delle attività delle scuole. È cronaca degli ultimi giorni lo spostamento della didattica sul web per tutte quelle classi nelle quali sono stati imposti periodi di quarantena di sicurezza. Da qui la scelta di intervenire con delle agevolazioni. L’amministratore delegato Maria Langella dichiara “In un tale quadro, rilevate le esigenze che ci sono state fatte presenti, la dirigenza ha deciso di varare la promozione “Back to School”, con la quale è possibile avere una connessione ad internet fino a mille mega abbattendo in maniera sensibili i costi fino a dicembre. Il pagamento del canone mensile partirà da gennaio 2021. Così internet non andrà a influire sui bilanci delle famiglie che in questo momento affronteranno le spese per corredi scolastici e libri e garantendo allo stesso tempo la connessione che oggi è parte integrante proprio del corredo scolastico, visto che è necessario per le lezioni on-line”.