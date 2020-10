A celebrare la messa Vespertina di domenica 11 ottobre, dopo lungo tempo, dovuto al covid, è stato Don Natale. Gioia per i parrocchiani che lo sapevano nella casa di Riposo di Sant’Agnello, in buona salute ma impossibilitato ad uscire. Don Catello Imperato, giovane presbitero, ordinato a metà settembre ai pedi della cattedrale di Castellammare, nel gremito piazzale ,con Don Antonino Gargiulo, verrà nella Parrocchia di Sant’Agnello, in aiuto di Don Francesco Iaccarino.

La Parrocchia di Sant’Agnello, vive momenti di preghiera nella sofferenza e nel dolore per il ricovero ospedaliero di Don Pasquale Ercolano. A strappargli un sorriso, la notizia della vincita del Sorrento calcio, che ieri ha vinto, e Don Pasquale, da fervente tifoso, chiede di essere informato.