“In condizioni straordinarie ci vogliono strumenti straordinari”. Lo ha detto il ministro dell’Università e Ricerca Gaetano Manfredi, in merito alla possibilità di attivare lo smart working anche per i parlamentari, alla luce dei contagi registrati finora tra i deputati.

“Nell’autonomia delle due Camere -dice Manfredi- si sta discutendo dell’opportunità di attivare il telelavoro anche per i parlamentari”.