P.A. Millenium Costa d’Amalfi: conclusa la giornata dedicata alla campagna “Io non rischio”.

Si è conclusa ieri la giornata dedicata alla campagna “Io non rischio- Buone pratiche di protezione civile”quest’ anno giunta alla decima edizione, come sempre i protagonisti della campagna sono i volontari e le volontarie di protezione civile. Considerate le limitazioni determinare dall’ emergenza Coronavirus quest’ anno la campagna ha cambiato veste, si è scelto infatti di ridurre il numero delle consuete piazze sul territorio e di realizzare centinaia di piazze digitali.

Teniamo tanto a ringraziare i nostri ospiti che durante la giornata sono intervenuti,ci hanno tenuto compagnia e hanno messo a disposizione di tutti le loro esperienze: Daniele Milano (Sindaco di Amalfi), Luciano De Rosa Laderchi (Sindaco di Atrani), Andrea Reale (Sindaco di Minori), Nicola Carrano (Resp. Per la sicurezza del comune di Amalfi), Fabrizio Pregliasco (Virologo e Presidente Nazionale Anpas), Gianluca Zarra (Presidente Regionale Anpas Campania),Walter Carrubba ( Presidente Croce Bianca Genovese), Don Pio Bozza (parroco di Vettica Maggiore di Praiano), Raffaele Rispoli (sopravvissuto all’ alluvione di Atrani).

In oltre un grande ringraziamento va a chi ha permesso che la nostra “piazza”raggiungesse un grande numero di visualizzazioni, consentendo di fare arrivare i contenuti e le BUONE PRASSI di sicurezza ad un elevatissimo numero di persone, ovvero:

Comuni di : Amalfi, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Furore, Conca Dei Marini, Positano, Praiano.

Stampa: Il Vescovado, Positano News, Amalfi notizie, RTC Quarta Rete, Radio Divina Fm, Corriere L’ora, Il Mattino, Salerno notizie, Radio Base, Casa Amalfi, Furore nelle tue mani, ed in ultimo non per importanza i più grandi ringraziamenti vanno a Positano Notizie nella figura di Massimiliano D’ Uva per il supporto tecnico nelle trasmissioni. Un abbraccio speciale ai Volontari della, “MILLENIUM”, che come sempre, hanno messo le proprie competenze e soprattutto il proprio cuore, a disposizione di tutti, per la raggiungere l obbiettivo!

Anche la Pubblica Assistenza Millenium Costa D’ Amalfi non rischia…!!

Grazie a tutti e arrivederci a l’ anno prossimo