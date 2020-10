Ora il Covid-19 entra nel palazzo del calcio che conta che adesso trema

Le ultime notizie riportano di un caso positivo anche nella Lega di serie A. E’ stato colpito il presidente della Lega calcio di serie A, Dal Pino. La notizia ha portato turbamento nel calcio che conta. Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio ( F.I.G.C. ) Gravina si è auto-isolato preventivamente. Forse è la legge del contrappasso che ha colpito i piani alti del calcio dopo che questi non hanno rinviato una partita, Juve-Napoli che andava assolutamente rinviata visto l’impossibilità della squadra azzurra di partire per Torino dopo che l’ASL in maniera corretta e coscienziosa aveva bloccato la partenza del Napoli alla volta di Torino per motivi legati al Covid-19. Covid 19 che ha colpito due elementi della squadra azzurra , Zielinski ed Elmas ed un magazziniere.