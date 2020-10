Open Water Tour 2020: Ischia accoglie nuotatori da tutta Italia ed Europa

Manca oramai meno di una settimana alla quarta e conclusiva tappa di Italian Open Water Tour Challenge 2020 che vede Ischia come splendida padrona di casa. Vediamo i dettagli nell’articolo di Pasquale Raicaldo per Repubblica.

Arriveranno a Ischia da tutta Italia e da alcuni paesi europei per un week end di suggestioni e bracciate: sabato 10 e domenica 11 ottobre, seconda edizione con la regia dell’Asd “I Glaciali”, il supporto di Lega Navale e Asd Ischia Marine Club e la collaborazione di guardia costiera, Comune di Ischia e area marina protetta “Regno di Nettuno”.

“Uno scenario di gara unico al mondo che, nonostante le prescrizioni anti-Covid, ha richiamato un numero sorprendente di atleti”, sottolinea Marcello Amirante nella conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Quattro le gare in programma. La Super Smile Swim, in apertura: tre chilometri dalla spiaggia dei Pescatori di Ischia (si parte alle 12) e giro intorno al Castello aragonese, lo scorso anno il campione Simone Ruffini – specialista di fondo, medaglia d’oro ai Mondiali di Kazan nel 2015 – dovette fermarsi e guardarsi intorno, strabiliato dallo spettacolo della natura. Alle 14.45, la Relay propone una staffetta di mezzo miglio marino per tre.

Domenica, invece, gli echi letterari boccacceschi, nell’accezione meno compromettente del termine, ispirano l’Hard Swim Procida-Ischia, da un’isola all’altro per sei chilometri di fatica e bellezza. Si parte dai faraglioni della Chiaiolella, si passa sotto al ponte dell’isolotto di Vivara e poi verso il Castello, periplo e infine la spiaggia della Mandra, dove si taglia il traguardo. Per finire, la Smile Swim, il classico miglio marino per i meno esperti di nuoto in acque libere. “Ischia lega il suo nome allo sport alla natura con un evento che favorisce la destagionalizzazione mostrando il volto migliore dell’isola a centinaia di persone, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid”, sottolinea Francesco Buono, presidente della sezione ischitana della Lega Navale.