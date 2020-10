Oggi l’incontro tra il premier Conte e Greta Thunberg: “Sul clima non c’è più tempo da perdere”. Oggi, alle ore 18:00, la paladina del clima Greta Thunberg e altre componenti del movimento Fridays For Future, incontreranno in videoconferenza il premier Giuseppe Conte, per ribadire l’urgenza di trattare l’emergenza climatica per quello che realmente è: una vera e propria crisi.

“Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte io e gli altri attivisti chiederemo di cominciare di iniziare a gestire la crisi climatica come una vera crisi e di rispettare le loro promesse: hanno firmato gli accordi di Parigi e ora devono tradurli in azioni reali. È ora di fare qualcosa, non solo di dire che si farà qualcosa. Dobbiamo ascoltare la scienza e agire in base a quello che dice. Questo è quello che vorrò dirgli” ha detto la giovane attivista svedese, ospite di Fabio Fazio in esclusiva tv a “Che tempo che fa” su Rai3, alla vigilia dell’incontro.

A luglio le giovani attiviste hanno inviato a tutti i leader dell’UE e del mondo una lettera aperta (https://climateemergencyeu.org/) che è stata già firmata da quasi 130.000 persone. In virtù di questo, le ragazze chiederanno al Primo Ministro Conte di affrontare l’emergenza climatica e passare all’azione seguendo le richieste della lettera. Queste includono lo stop a tutti gli investimenti e i sussidi ai combustibili fossili, l’uscita dal fossile, rendere l’ecocidio un crimine internazionale, e l’istituzione di budget annuali di carbonio vincolanti basati sui migliori dati scientifici disponibili.

Nell’incontro con il Premier Conte, ad Adélaïde Charlier (Belgio), Luisa Neubauer (Germania) e Greta Thunberg (Svezia) si aggiungeranno due attiviste italiane di Fridays for Future, Martina Comparelli e Laura Vallaro.