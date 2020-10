Oggi è la Giornata Mondiale dell’Alimentazione: “Coltivare, nutrire, preservare. Insieme”. La Giornata Mondiale dell’alimentazione 2020 non può prescindere dal concetto di lotta allo spreco. Per rispetto dell’ambiente, sicuramente, ma soprattutto dei milioni di persone nel mondo che nell’anno del Covid–19 hanno ulteriormente peggiorato la condizione di povertà e malnutrizione.

Istituita nel 1979 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, comunemente conosciuta come FAO, si celebra in oltre 150 nazioni, allo scopo di sensibilizzare sulle problematiche della povertà, della fame e della malnutrizione nel mondo e informare sulla sicurezza alimentare

Il tema della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2020 istituita dalla FAO, che quest’anno compie 75 anni, è “Coltivare, nutrire, preservare. Insieme”, un messaggio che fa riferimento agli effetti che la pandemia ha avuto e sta avendo nel mondo.

È giunto il momento di risollevarsi! – si legge sul sito web ufficiale – Negli ultimi anni il mondo ha fatto notevoli progressi nel migliorare la produttività agricola. Anche se oggi produciamo cibo più che sufficiente per nutrire tutti, i nostri sistemi alimentari sono squilibrati. La fame, l’obesità, il degrado ambientale, la perdita di diversità agrobiologica, le perdite e gli sprechi alimentari e la mancanza di sicurezza per gli operatori della filiera alimentare sono solo alcuni dei problemi alla base di questo squilibrio. I paesi stanno iniziando a sviluppare e implementare piani di ripresa dal COVID-19, e questo è il momento per adottare soluzioni innovative basate su prove scientifiche per migliorare i nostri sistemi alimentari e risollevarci.

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione fa appello alla solidarietà globale per aiutare i più vulnerabili a risollevarsi dalla crisi e a rendere i sistemi alimentari più resilienti e solidi affinché possano resistere alla crescente volatilità e agli shock climatici, garantire alimenti sani, economici e sostenibili a tutti, nonché offrire mezzi di sussistenza dignitosi agli operatori dei sistemi alimentari. Ciò richiederà migliori programmi di protezione sociale e nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall’e-commerce, ma anche pratiche agricole più sostenibili che tutelino le risorse naturali della Terra, la nostra salute e il clima.