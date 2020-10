Capri (Napoli). Nuovo sportello ATM ad Anacapri. Un nuovo servizio da parte del Monte dei Paschi, unica banca rimasta ad Anacapri dopo la chiusura del Banco di Napoli. Allo scopo di rendere un servizio sempre più efficiente a disposizione della propria clientela, con particolare riferimento alle imprese, è stato installato presso la filiale di Anacapri in via Caposcuro n. 1/4, un nuovo sportello bancomat “evoluto” attivo 24 ore su 24.

Vantaggi

Spesso può capitare di avere urgenza di effettuare un versamento, anche in orari di chiusura degli sportelli bancari. Con gli ATM Evoluti si possono svolgere operazioni in totale autonomia senza incorrere in inutili disagi. Questo servizio, che rappresenta un’evoluzione dei tradizionali ATM, da la possibilità di effettuare anche più versamenti durante la stessa giornata.

Utilizzo

La possibilità di effettuare versamenti in autonomia e in fasce orarie di chiusura delle Filiali è un’esigenza a cui gli ATM evoluti rispondono concretamente. La semplicità di utilizzo, una reportistica dettagliata dell’operazione effettuata e il controllo sulle azioni, assicurano un servizio completo e veloce. Basta inserire le banconote o gli assegni nell’apposita fessura, seguire le istruzioni a video e in pochi e semplici passaggi si arriverà alla conferma dell’operazione, ricevendo un promemoria cartaceo e, poco dopo, l’accredito sul proprio conto corrente.