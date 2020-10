Numerosi tamponi a Sant’Agnello. Tra questi, circa 50 ragazzi

Sant’Agnello (Penisola Sorrentina). Molte le persone in fila oggi lunedì 12 ottobre per effettuare il tampone per il Covid-19. Tra questi, ci sarebbero anche circa 50 bambini. Positanonews è sul posto a documentare, come dimostrano foto e video. Lo aveva anticipato il sindaco Piergiorgio Sagristani in una nota.

Dopo la positività di un alunno dell’Isituto Gemelli è stato predisposto per questa mattina il tampone agli studenti della classe interessta e agli insegnanti. La situazione contagi non solo in Campania ma nel resto d’Italia risulta piuttosto preoccupante. Numeri in crescita ma si spera per il meglio.