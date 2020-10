Nizza, attentato in chiesa: solidarietà anche dal sindaco di Positano Giuseppe Guida

Positano (Salerno). Anche il primo cittadino della perla della costiera amalfitana, Giuseppe Guida, ha espresso la totale solidarietà e vicinanza alla Francia, in particolare Nizza, dove tre persone sono state brutalmente uccise all’interno della chiesa nel cuore della città: una donna è stata decapitata, un uomo – il sacrestano – sgozzato.

Ecco il post del sindaco Guida a nome di tutti i positanesi:

La Francia di nuovo sotto attacco! Una notizia che ha straziato i cuori di tutto il mondo. L’attentato di ieri a Nizza non ha solo distrutto vite umane, ma ha mostrato come l’odio é in grado di far commettere atti disumani.