Nasce Re.tu.r.s, la Rete del Turismo Responsabile e Sostenibile della Campania

Napoli – Il 10 e l’11 ottobre presentazione al pubblico con il Percorso delle Origini, nell’ambito del Festival del Turisno Responsabile IT.A.CÀ e della Giornata Nazionale del Camminare.

Partecipazione gratuita

Con il percorso delle origini Re.Tu.R.S. Campania si presenta al pubblico del turismo.

Re.Tu.R.S., nasce nell’estate del 2020 come risposta alla crisi del Covid 19.

Re.Tu.R.S. è la Rete del Turismo Responsabile e sostenibile della Campania, una rete di esperti di turismo sostenibile e responsabile, associazioni, guide turistiche della Campania, operatori turistici e altri soggetti del settore che hanno in comune l’intento di proporre una proposta di visita di qualità, diversa, destagionalizzando e delocalizzando i flussi turistici verso aree meno note, che garantiscono il distanziamento ma di pari interesse storico, naturalistico e antropologico. Re.Tu.R.S. ha ricevuto il patrocinio di OUT – Osservatorio Universitario del Turismo Federico II.

Nei giorni di sabato 10 e domenica 11 ottobre sarà presentata ufficialmente la Rete con un evento speciale.

Il Percorso delle origini: Cuma, Parthenope, Neapolis.

Visite guidate e performance a Cuma e Napoli: Tour a staffetta tra i membri della Rete.

– PROGRAMMA

Sabato 10 ottobre ore 10:30: visite guidate agli Scavi di Cuma: storia e natura.

Domenica 11 ottobre (vari appuntamenti*): dall’Isolotto di Megaride a Piazza del Gesù percorrendo il Pallonetto di Santa Lucia, il Corso Vittorio Emanuele, le Scale del Petraio, le Scale della Pedamentina e la Pignasecca.

*dettagli programma di domenica:

ore 10:00: da Castel dell’Ovo al Corso Vittorio Emanuele.

ore 15:00: Salita del Petraio.

ore 16:30: da San Martino a Piazza del Gesù, attraverso la Pedamentina e le Scale di Montesanto.

A cura di

• Interventi culturali e performance a cura di: ArteMiss – a caccia di Capolavori; Casa Tolentino; Coordinamento Scale di Napoli; Green Italia; Green Polis; Heart of the City;

Insolitaguida; K’Nature, Le Capere. Donne che raccontano Napoli; Lo Sguardo che trasforma; Lucia Franco Guida Turistica; Matteo Borriello Guida Turistica; Napoli tour in-canto; Nartea; Natura Sottosopra; Percorsi Napoletani; ProgettoUomo; ViaggieMiragggi.

Il percorso sarà introdotto dai coordinatori della rete: Germana Falibretti, Carmine Maturo, Mariano Penza. Ospite dell’iniziativa l’Architetto Donatella Mazzoleni, autrice del libro Tra Castel dell’Ovo e Sant’Elmo – “Napoli: il percorso delle origini” edizione electa 1995.

L’iniziativa partecipa al Festival del Turismo Responsabile IT.A.CÀ. e alla Giornata Nazionale del Camminare. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli e la collaborazione del Coordinamento Scale di Napoli.