Napoli, studentessa positiva al covid-19: chiuso il liceo

I contagi da covid-19 registrati fino ad ora nelle scuole fanno sempre più paura. E’ questo il caso del napoletano, nel dettaglio a Bacoli, dove una studentessa è risultata positiva al coronavirus. Immediato intervento del sindaco Josi Gerdardo Della Ragione, il quale ha disposto la chiusura del plesso scolastico, il liceo “Seneca” per attuare tutte le misure preventive.

Disposte per lunedì prossimo le operazioni di igienizzazione e sanificazione dei locali in entrambe le sedi dell’istituto a Torregaveta e al Fusaro, dopodichè l’attività didattica potrà riprendere. Disposti i tamponi per tutti e 23 gli allievi della classe di prima cui appartiene il ragazzo positivo e dell’intero consiglio di classe, sei docenti.

Al momento sono in isolamento domiciliare e dovranno rimanerci fino all’esito dei risultati dei tamponi. La classe è stata presente a scuola solo nei giorni del 24 e 25 settembre. La comunità scolastica della cittadina flegrea è in allarme anche per altri casi di potenziali contagi, pare tre ragazzi, in attesa degli esiti dei tamponi