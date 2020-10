Napoli protesta degli operai Whirpool blocca autostrada per Salerno . Ancora in agitazione i lavoratori della Whirlpool di Napoli contro la chiusura dello stabilimento di via Argine prevista per sabato prossimo, 31 ottobre, come confermato dalla multinazionale pochi giorni fa. Da questa mattina, diversi operai, circa duecento, stanno bloccando il raccordo autostradale all’altezza della fabbrica sulla corsia Sud in direzione Salerno con pesantissime ripercussioni sul traffico.

E proprio a seguito del sit-in, tramite una nota Palazzo Chigi ha fatto sapere che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, d’intesa con il ministero dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, nelle prossime ore contatterà i vertici di Whirlpool per assicurare la massima premura del Governo per una soluzione nel segno della continuità aziendale e della protezione di un presidio produttivo essenziale per l’intero territorio campano.