Napoli, il miracolo dei Quartieri Spagnoli e la didattica a distanza dai balconi

Il miracolo della didattica a distanza giunge, non a caso, da Napoli. E’ proprio qui che i cittadini hanno imparato dalla loro storia ad adattarsi con immenso orgoglio alle situazioni più difficoltose che la vita gli ha posto dinanzi.

Il maestro Tonino Stornaiuolo, non potendo andare a scuola coi suoi bambini, è andato a piedi dai suoi piccoli allievi: pochi, distanziati e affacciati dai balconi, ha loro letto e spiegato per strada Gianni Rodari. La lodevole iniziativa ha attirato l’attenzione di tutto il vicinato, e la lezione si è trasformata in un momento di gioia collettivo.

E’ questa la Napoli che conosciamo, ed è da qui che speriamo prendano esempio tutte le altre città. Grazie al maestro Tonino.