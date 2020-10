Napoli, il 23 ottobre lo sciopero del CUB: “Garantire lavoro stabile e tutelato”. Manifestanti anche da Sorrento

Il 23 ottobre alle ore 08.30 partirà un pulmino da Sorrento (piazza Tasso ) in vista di Napoli (piazza Municipio) alle ore 10.00 – è questo il post di Rosario Fiorentino di Sorrento ex candidato sindaco, impegnato da anni nei sindacati.

Si terrà proprio venerdì 23, infatti, l’evento organizzato dalla Confederazione Unitaria di Base (CUB) a Napoli, con l’intento di Uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo per garantire lavoro stabile e tutelato, per aumentare salari, redditi, diritti e welfare, oltre a Contrastare il tentativo dei padroni di aumentare sfruttamento e disuguaglianze.

Altri punti salienti della protesta riguarderanno:

– Riforma degli ammortizzatori sociali per garantire reddito per periodi lunghi, aumento dei salari e pensioni,

– riduzione degli orari a parità di salario, pensione a 60 anni o 35 di contributi,

– investimenti pubblici per ricostruire la sanità pubblica,

– per dare strutture e personale alla scuola,

– per la cura del territorio e per favorire attività di ricerca e produzione ad alto valore aggiunto,

– sistemi nazionali pubblici di previdenza, assistenza, salute, istruzione,

– trasporto collettivo e di edilizia popolare con superamento del welfare aziendale e di categoria,

– progressività della tassazione e riduzione di quella su lavoratori,

– pensionati e ceti popolari ampliamento dell’offerta di case di edilizia pubblica e introduzione di un tetto al livello degli affitti privati e blocco degli sfratti,

– elezioni dei rappresentanti sindacali libere, democratiche aperte a tutte le liste costituite e senza riserve per nessuno.

– diritto di sciopero senza vincoli per lavoratori, organizzazioni e rappresentanze elette,

– rilancio ruolo e presenza dello stato negli asset produttivi del paese.