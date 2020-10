Napoli: “Gattuso non è positivo al Covid”

(Fotogramma)

“Si comunica che la notizia riguardo la positività di mister Gattuso al Covid-19 è priva di qualsiasi fondamento. Il gruppo squadra effettuerà i prossimi tamponi nella giornata di domani”. Lo rende noto il Napoli dal proprio profilo Twitter. Nei giorni scorsi, sono risultati positivi Zielinski e Elmas. Il Napoli non è partito per Torino dove stasera è in programma la sfida con la Juventus per la terza giornata della Serie A. La Lega di A ha evidenziato che per il match non è previsto il rinvio.