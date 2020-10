Napoli, donna senza mascherina arrestata dalla Polizia: il video virale

Napoli. E’ scoppiata una gogna mediatica attorno al caso della donna arrestata in via Toledo. La cinquantenne ucraina circolava con la mascherina abbassata al di sotto del mento ed è stata dunque bloccata dalla Polizia.

Un equipaggio in moto dei Nibbio dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, ha notato in via Toledo una donna che stava passeggiando con la mascherina di protezione individuale abbassata sul collo – si legge nella nota della questura. Gli agenti l’hanno avvicinata invitandola a indossare correttamente la mascherina in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, ma la stessa si è rifiutata iniziando a deriderli e proseguendo nella sua condotta”. Alla richiesta delle generalità da parte della Polizia, la donna ha cercato di fuggire. “Una volta raggiunta dagli agenti – spiega la nota della Questura – ha iniziato a insultarli e a inveire sferrando alcuni colpi sul casco protettivo di uno dei poliziotti”. La donna è stata condotta in Questura dove “ha continuato a tenere un comportamento aggressivo nei confronti degli operanti.

Per la signora è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e la denuncia per oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità. Oltre ovviamente alla multa di 400 euro per non aver rispettato l’ordinanza regionale che impone l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in Campania fino a coprire anche la bocca e il naso.