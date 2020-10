«Napoli campanello d’allarme in vista della Sampdoria»

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli: alla prossima c’è la Sampdoria

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli. Alla prossima in Serie A c’è la Sampdoria.

NAPOLI – «C’è poco da spiegare. Il Napoli ha fatto un primo tempo di alto livello, noi di basso livello. Noi dobbiamo pensare a quello che non siamo riusciti a fare, alla nostra prestazione. Interpretarla come un campanello d’allarme per le prossime partite già a partire da mercoledì che troveremo una squadra di grande intensità. Oggi veramente sottotono».

SCUDETTO – «Non ho mai detto che lottiamo per lo scudetto,

ho sempre detto che dobbiamo giocare e vedere strada facendo quello che possiamo fare.

L’anno scorso eravamo il primo attacco e la quinta difesa e siamo arrivati terzi.

Ci sono partite come oggi dove incontri attaccanti molto forti e se riesci a reggere magari crei i presupposti per vincere. Se ti deprimi allora comprometti la gara. Sono tutte partite un po’ diverse e vanno interpretate per quello che sono. I problemi di oggi sono globali per una prestazione così bassa rispetto al Napoli».

ERRORI – «Abbiamo avuto problemi a centrocampo, siamo andati in difficoltà su ogni palla lunga.

Globalmente è andata male, sarebbe riduttivo indicare una sola situazione. Dietro abbiamo sofferto, certo, ma anche per difficoltà in altri reparti. Sotto tutti gli aspetti siamo stati sottotono, tecnici, tattici e atletici.

Abbiamo sofferto. Abbiamo preso gol brutti e evitabili, in pochi minuti. Questo ha compromesso la gara.

Sono tutti aspetti che vanno valutati, dobbiamo imparare e riprenderci».

ILICIC – «Sta bene. Recupererà la forma migliore ed oggi ha fatto il max dopo un periodo di diverse difficoltà fisiche. Con una squadra che lo supporta può diventare il giocatore di prima».