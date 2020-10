Napoli calcio: ” La Lista UEFA per l’Europa League 2020-21 “

Napoli calcio: ” La Lista UEFA per l’Europa League “

Il Napoli ha ufficializzato la lista dei giocatori che dovranno partecipare all’ Europa League 2020-21. Il Napoli perde ulteriori due posti. L’ Uefa prevede gli Under 21 e non gli Under 22 ( Elmas ed Osimhen) come avviene in serie A.Quindi il Napoli per ovviare a questo problema lascia fuori – oltre a Milik – anche Llorente e Malcuit.

Ecco l’elenco completo

Ospina

Koulibaly

Maksimovic

Manolas

Rrahmani

Ghoulam

Mario Rui

Lobotka

Demme

Fabian

Bakayoko

Elmas

Zielinski

Lozano

Osimhen

Mertens

Petagna

Formati in Italia

1 Meret

2 Hysaj

3 Di Lorenzo

4 Politano

Formati nel club

1 Contini

2 Insigne

3 ——

4 ——

Under 21

—-

Esclusi:

Milik

Llorente

Malcuit