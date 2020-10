Napoli-AZ da protocollo si dovrebbe giocare, anche se..!

L’edizione di oggi de Il Corriere della Sera fa il punto sulla situazione legata a Napoli-AZ. con l’ambiente azzurro che sembra essere preoccupato per la situazione in casa olandese legata al Covid: “Il calcio non si discosta invece dalle norme Uefa: l’Az Alkmaar con 13 giocatori positivi arriverà comunque a Napoli per giocare la gara di Europa League, come da protocollo che prevede lo svolgimento della partita con tredici disponibili. La squadra olandese partirà per Napoli con un gruppo di 17. Da Castel Volturno filtra preoccupazione perché c’è il ricordo del caso Genoa con il contagio che si è diffuso nei giorni successivi alla partita”.

Fonte Tuttonapoli.it